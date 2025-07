Diritti tv – Sale la febbre per la diretta Dazn di Chelsea-PSG, finale della prima edizione Mondiale per club.

Domenica 13 luglio alle 21:00 (orario italiano), due giganti del calcio europeo, Chelsea FC e PSG, scenderanno in campo al MetLife Stadium di New York, New Jersey, per contendersi il titolo di campioni del mondo del Mondiale per Club FIFA 2025.

La finale si accenderà su DAZN, visibile anche gratuitamente, con la telecronaca di Pierluigi Pardo e l’analisi tecnica di Massimo Ambrosini. A scaldare il clima prima e dopo il fischio, Federica Zille al timone insieme a tre grandi ex del calcio: Ciro Ferrara, Dario Marcolin e il “Profeta” Hernanes.

Da una parte Enzo Maresca, all’esordio in una finale internazionale con il Chelsea; dall’altra Luis Enrique, alla guida di un PSG che vuole finalmente conquistare un titolo che legittimi il suo status globale. Uno spettacolo imperdibile che promette di offrire agli appassionati di calcio un’esperienza senza precedenti, all’insegna dell’intrattenimento e della spettacolarità.

Per l’atto conclusivo di questa nuova competizione, durante l’intervallo, esordierà l’Halftime Show. Lo spettacolo, curato da Chris Martin dei Coldplay, vedrà protagonisti assoluti: dalla superstar globale J Balvin, affiancato dalla vincitrice di un GRAMMY e star multi-platino Doja Cat, e dalla cantautrice, compositrice e produttrice discografica nigeriana Tems.