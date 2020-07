Di Marcotullio (DMG & Partners): Se fossi De Laurentiis valuterei la presenza anche di un fondo nel capitale della media company

Maurizio Di Marcotullio, dottore commercialista (nella foto in primo piano) e fondatore dello studio DMG & Partners di Roma, è intervenuto in diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, su Radio Punto Nuovo (insieme al giornalista Marcel Vulpis e ai conduttori Marco Giordano e Umberto Chiarello): “I fondi di investimento sono patrimoni autonomi costituiti da soggetti specializzati nella gestione degli investimenti. Questo tipo di investimento dà una certezza alle casse perché i patrimoni autonomi che vengono costituiti raccogliendo capitali presso investitori, devono assicurare una sicurezza di raccolta rispetto ai sottoscrittori dei fondi. In questo settore si stanno affacciando per le caratteristiche di contrattualizzazione nei confronti di un soggetto pagatore. Il loro interesse è dettato principalmente dal fatto che hanno fiutato che i flussi di cassa che servono per remunerare gli investimenti, sono più o meno certi. Se fossi Aurelio De Laurentiis (patron della SSC Napoli, nda) valuterei la presenza nel capitale sociale della media company, anche di un fondo di investimento. Il consumatore probabilmente vedrà incrementare i costi del servizio“.