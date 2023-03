De Siervo (AD Lega Serie A) presenta la nuova formula a 4 della Supercoppa

“Abbiamo deciso di accettare l’offerta dell’Arabia per ospitare quattro edizioni di Supercoppa in sei anni a partire dal 2024″: lo ha spiegato l’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo, parlando della nuova formula a Final Four. “Si svolgeranno in Arabia Saudita le prossime due edizioni, poi ci sarà uno stop di due anni in cui si potrà giocare anche altrove e poi si ritornerà in Arabia per altri due anni. La prossima edizione avrà il format a quattro squadre e ci sarà anche una amichevole. Ma la scelta del format final four non è definitiva: si potrà anche tornare indietro in base agli impegni dei club – ha concluso. Per la prossima stagione il contratto vale 23 milioni, in caso di finale secca invece varrà 12 milioni“.

Nella versione final four della Supercoppa scenderanno in campo le due finaliste di Coppa Italia e le prime due classificate in Serie A. In caso di sovrapposizioni, a guidare sarà la classifica del campionato: se ad esempio la vincitrice della Coppa Italia sarà tra le prime due classificate in Serie A, si andrà a scalare scegliendo nel caso la terza della graduatoria.