DAZN TRASMETTERA’ EXTREME E IN OLTRE 100 PAESI

(di Lorenzo Di Nubila) – DAZN si è assicurato i diritti per trasmettere la Extreme E , serie di SUV elettrici prodotti dalla Spark (brand del portfolio Chevrolet), in oltre 100 paesi.

La stagione inaugurale della competizione sarà disponibile per tutti gli appassionati sulla piattaforma DAZN in mercati come Regno Unito, Francia, Sud Africa, Portogallo, Scandinavia, Norvegia, Polonia, Svezia, Danimarca, Egitto e Giappone.

Extreme E si unirà all’attuale offerta globale di DAZN di boxe, eSports e alla programmazione originale. La società detiene i diritti su altre serie di sport motoristici in mercati specifici, tra cui la Formula Uno in Giappone e la MotoGp in Italia e in Spagna.

DAZN appartiene ad una categoria di emittenti in tutto il mondo che hanno concordato accordi per mostrare la stagione inaugurale di Extreme E, tra cui Fox Sports negli Stati Uniti, Sony nel subcontinente indiano, Globo in Brasile ed Eurosport in Europa. In occasione della sua prima stagione, l’Extreme E visiterà la Groenlandia, l’Argentina, il Senegal, l’Arabia Saudita ed il Brasile, per poter evidenziare l’impatto del cambiamento climatico su alcune delle località più remote del mondo.

La collaborazione tra DAZN e Extreme E avrà inizio in occasione della prima gara della stagione 2021, il 3 aprile in Arabia Saudita, ad Al-‘Ula. Tra gli sponsor Continental, Zenith (timekeeper), LuisaviaRoma e Niobium N5.