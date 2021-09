Dazn: online petizione Adiconsum su partite Serie A

Sbarca online, secondo quanto riporta l’agenzia MF-Dow Jones, la petizione di Adiconsum per garantire la libertà di scelta dei consumatori. L’obiettivo, spiega una nota, è ampliare la visione di Dazn non soltanto via streaming, ma anche su digitale terrestre e/o satellite.

“A garanzia dei consumatori occorre quindi garantire la neutralità tecnologica prevedendo le trasmissioni su differenti piattaforme – si legge nella petizione – I clienti di Dazn attualmente stanno pagando per fare gli sperimentatori e non avere garantita la visione delle partite”. La petizione nello specifico è stata inviata alla Commissione Trasporti e Tlc alla Camera, all’Agcom, all’Agcm e alla Lega Calcio Serie A.