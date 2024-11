Dazn lancia il mediometraggio “Palermo Sunrise” dedicato al nuovo corso del Palermo FC (Serie B)

(di Alfredo Mastropasqua) – “Palermo Sunrise” è un documento originale che racconta il nuovo corso del Palermo FC (club di Serie B). Da oggi, venerdì 1° novembre, è disponibile in esclusiva in modalità gratuita su Dazn (titolare dei diritti della “cadetteria”). In occasione del 124esimo anniversario dalla fondazione, il club rosanero rilascia sulla piattaforma internazionale un mediometraggio (film di durata media a carattere documentaristico), che parte dalla rinascita dell’estate 2019, in seguito al fallimento, per arrivare all’inaugurazione del Palermo City Football Academy, il nuovo centro sportivo rosanero frutto del “modello” City Football Group in tema di infrastrutture sportive (creato nel territorio del comune di Torretta). Un momento cruciale per la storia del club, esaltato dal confronto con la difficile ripartenza di cinque anni fa. A tenere le fila del racconto è l’attuale presidente, l’imprenditore palermitano Dario Mirri, con ricordi personali da tifoso e nipote di Renzo Barbera (storico n.1 della realtà calcistica che firma, con il proprio nome, l’omonimo stadio dei rosanero). Mirri ha ripreso il club direttamente dalle ceneri, rilanciandolo per diverse stagioni, fino a curare l’ingresso del brand siciliano nella “galassia” di CFG (con il Manchester City nel ruolo di club-bandiera).

Un’operazione chiusa positivamente pochi giorni dopo la conquista dei play-off di Serie C (ultimo pass per tornare in seconda divisione) proprio con la finale giocata proprio al “Barbera” e vinta trionfalmente sul Padova calcio (altra società di Lega Pro “finalista”) di fronte a 31 mila supporter. ll 1° luglio 2022 infatti sarà ricordata come una data storica per il Palermo e la sua tifoseria. Il club è entrato in una nuova era, più moderna e sicuramente di profilo internazionale. Dopo la firma degli atti ufficiali, più di due anni fa, il City Football Group ha acquisito l’80% delle quote della storica realtà calcistica tricolore (all’epoca neo promossa in Serie B), con Dario Mirri nel ruolo di socio (con il 20% circa) e la carica, appunto, di presidente.

Ad arricchire il documentario di Dazn le testimonianze esclusive di “Legends” come Amauri, Javier Pastore e Mario Alberto Santana insieme a quella di Matteo Brunori (l’attaccante che due anni fa ha portato i rosanero in B dopo un esaltante playoff di Serie C – oggi capitano dell’attuale Palermo). Ma anche le immagini e le parole inedite dalla visita di Ferran Soriano, Ceo del City Football Group, alla vigilia del turno preliminare playoff della stagione 2023/2024, oltre agli interventi di Alberto Galassi, membro del board del City Football Group e del Palermo FC. Oltre alle testimonianze inedite, nel documentario spazio anche a immagini storiche che accompagnano i ricordi dei campioni e contributi speciali delle iniziative più recenti del club. “Palermo Sunrise” è stato co-prodotto da Palermo FC, Go Project (struttura delegata alla gestione digitale della Lega di B) e Mosaico Studio (realtà capitolina di comunicazione e graphic design con oltre 15 anni di esperienza nel settore).

A questo link, è disponibile il trailer di “Palermo Sunrise” – il mediometraggio di Dazn sarà disponibile, fino al 30 giugno 2025 (ore 13:06).