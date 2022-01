Crisi ucraino-russa. Cresce la tensione tra i due Stati e si aspetta il ritorno di Putin da Pechino

Tensione crescente nella querelle ucraino-russa: sarebbero ancora infatti in aumento le truppe russe schierate presso il confine ucraino. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dichiarato, ufficialmente, che vi è una “chiara possibilità” che la Russia possa invadere l’Ucraina nel mese di febbraio (tema trattato direttamente con il n.1 ucraino, Volodi’mir Zelenski, durante una telefonata istituzionale).

Secondo il network tv CNN, Biden avrebbe addirittura spiegato allo stesso Zelensky che la capitale Kiev potrebbe essere “saccheggiata”. Il presidente dell’Ucraina però non concorderebbe sulla gravità della situazione e avrebbe invitato Biden ad abbassare i toni. Nel frattempo il Cremlino ha dichiarato che “non ci sono molte ragioni di ottimismo” nella risoluzione della crisi. Il ministro degli Esteri Sergey Lavrov ha spiegato che la risposta degli Stati Uniti, che non verrà resa pubblica, conteneva alcuni elementi che potrebbero portare all’avvio di un serio colloquio su questioni secondarie”, ma ha sottolineato che “il documento non contiene alcuna risposta positiva sulla questione principale”, ovvero sull’espansione a est della Nato.

Il presidente turco Erdogan inoltre punta a mediare tra i due paesi prossimi allo scontro. Putin ha accettato di incontrarlo per discutere con lui della crisi con l’Ucraina. Prima avrà un’incontro con Zelensky (previsto per il 3 febbraio), mentre Mosca ha fatto sapere che la data del viaggio dello stesso Putin ad Ankara sarà decisa solo dopo il suo ritorno dalle Olimpiadi invernali di Pechino (in programma il prossimo 4 febbraio).