Cripto ed Energia: gli sponsor preferiti in Serie A. Investimenti stimati in oltre 38 milioni di euro

(di Alessia Spolverini) – I club stringono sponsorship di livello puntando ad un pubblico sempre più attento al cambiamento, nonostante la crisi economica diffusa e i problemi legati all’aumento dei prezzi (come nel settore dell’energia), così da non smettere di guardare al futuro con ottimismo.

Protagoniste indiscusse della stagione 22/23 sono le “criptovalute” (nonostante alcune contestazioni da parte anche di top club, come nel caso del rapporto commerciale FC Inter-Digitalbits): complessivamente, un contributo stimato in 38 milioni di euro.

La nuova frontiera degli investimenti fintech sarà visibile, come main sponsor, su diverse maglie in questa nuova stagione: dalla Plus500 legatasi al brand Atalanta, a Binance con la Lazio, a Digitalbits con Roma (e appunto Inter), per arrivare agli sleeve partner (Bitget per la Juventus e BitMex per il Milan).

Investimenti a sei zeri a supporto dei bilanci dei club: sopra i 4 milioni di euro nel caso di Plus500, 12milioni a firma Digitalbits (nella foto in primo piano), 10milioni-Binance, 7 milioni-Bitget (con possibilità di incremento fino a circa 8milioni in caso di accesso a finale UEFA), e 5milioni-BitMex.

Tra questi, ancora irrisolto il caso Digitalbits-Inter, per i presunti ritardi nei pagamenti (per il momento il marchio è stato eliminato dalle divise della selezione femminile e dal kit training della prima squadra), da parte del main sponsor dei nerazzurri.

Anche l’impegno per l’ambiente, nel mondo del calcio, è un elemento cardine e si evidenzia con una crescente sensibilizzazione nell’uso delle fonti rinnovabili/energia: Bluenergy e Dacia con Udinese; Radici Group e Gewiss con l’Atalanta; Distretti Ecologici con lo Spezia calcio; Sinergy Luce e Gas con l’Hellas Verona.

Rosa Sangiovanni, Direttrice marketing Dacia, afferma a riguardo « […] nel caso dell’ormai storica sponsorship di Udinese calcio, il club friulano è tra i più innovativi ed eco- friendly del panorama calcistico italiano, lo Stadio Dacia Arena e le nuove divise in tessuto Eco-Fabric, sono dei perfetti esempi in cui l’Udinese calcio è benchmark sul tema dell’eco-sostenibilità, perfettamente in linea con la strategia Eco Smart di Dacia.»