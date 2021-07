COVID, TUZI-OLGIATI (M5S): GREEN PASS PER STADI SOLUZIONE MIGLIORE, MA OBIETTIVO E’ AUMENTARE PUBBLICO

“Prevedere il green pass per accedere agli stadi e ad altri impianti sportivi è la soluzione migliore, ma chiediamo che questa decisione venga presto accompagnata, con il migliorare della situazione sanitaria, da un significativo aumento del pubblico ammesso: questo è l’obiettivo che dobbiamo raggiungere, anche e soprattutto per alleviare le gravi perdite economiche subite dal settore. Non ci si può limitare ad aumentare i livelli di sicurezza se non si lavora, contemporaneamente, a un reale ritorno alla normalità anche nello sport. Vista la richiesta della sottosegretaria Vezzali del 75% ci aspettavamo più coraggio da parte del Governo rispetto a quanto stabilito dal decreto, che prevede una capienza massima del 50%. Ora continuiamo a lavorare sulla campagna vaccinale per immunizzare più persone possibili e permettere il ritorno allo stadio a tutti i tifosi”. Così Manuel Tuzi e Riccardo Olgiati, deputati del MoVimento 5 Stelle.