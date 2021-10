Cosimo Sibilia si dimette dalla presidenza della Lega Nazionale Dilettanti (LND)

Cosimo Sibilia (nella foto in primo piano) non è più il presidente della Lega Nazionale Dilettanti (LND). E’ la stessa LND a comunicarlo in una nota ripresa dall’agenzia Italpress: “In data odierna Cosimo Sibilia ha rassegnato le sue dimissioni, con effetto immediato e irrevocabile, da Presidente della Lega Nazionale Dilettanti. La gestione, secondo quanto previsto dalle norme, viene trasferita al Vicepresidente vicario Ettore Pellizzari, il quale – entro 180 giorni – dovrà avviare il percorso elettorale e convocare l’Assemblea Straordinaria elettiva della Lega Nazionale Dilettanti”