Copa America 2024: montepremi e ricavi rivisti al rialzo

Secondo le stime riportate da “Marca” (il quotidiano d’informazione sportiva con maggior tiratura in Spagna), il montepremi (prize money), in larga misura garantito dai diritti televisivi e dagli Sponsors, raggiungerà la cifra record di 67 milioni di euro. In aumento anche i ricavi, in particolare quelli derivanti dal ticketing (i soli biglietti della finalissima, come riportato da cbsnews.com., sono disponibili a prezzi che vanno da 710 euro a 3.725 euro)

(di Davide Pollastri) – Meno di una settimana dopo il calcio d’inizio della 17ª edizione del campionato europeo, anche il nuovo continente è pronto ad incollarsi alla tv. Il 20 giugno, con l’incontro inaugurale tra i campioni in carica dell’Argentina e il Canada, si aprirà infatti la 48ª edizione della Copa América, la più longeva competizione calcistica per nazionali dopo il torneo di calcio delle Olimpiadi. Il campionato, per la prima volta organizzato in sinergia da CONMEBOL e CONCACAF, si terrà, per la seconda volta, negli Stati Uniti e vedrà la partecipazione delle 10 federazioni affiliate alla confederazione sudamericana e di 6 selezioni di quella del Nord, Centro America e Caraibi.

Le 2 confederazioni, per questa edizione (assegnata agli USA dopo la rinuncia dell’Ecuador ad organizzare l’evento), metteranno in palio un montepremi record stimato in 67 milioni di euro che verrà redistribuito con i seguenti criteri: 1,8 milioni a ogni selezione presente; 3,7 milioni alla quarta classificata; 4,7 milioni alla terza; 6,5 milioni alla finalista perdente e ben 15 milioni a chi alzerà il prestigioso trofeo al termine della finalissima prevista per il 14 Luglio all’Hard Rock Stadium di Miami.

Con la somma restante, gli organizzatori copriranno i costi degli hotel, i biglietti aereo e gli spostamenti verso le 14 città scelte per ospitare le partite del torneo. Parte del montepremi verrà finanziato dai 7 global sponsor (Betano, Michelob ULTRA, MasterCard, Mercado Libre, Coca Cola, LATAM Airlines-Delta e Rezona) e dai due Official Partners (Absolut Sport e Puma), ma soprattutto dalla cessione dei diritti TV, che genereranno non meno di 1 miliardo di euro di fatturato. Un ultimo, interessante dato riguarda i biglietti per assistere al torneo: per le 32 partite del torneo, i tagliandi messi a disposizione dei supporters sono circa 2 milioni; secondo il portale theticketingbusiness.com, il 50% di questi biglietti sono già stati venduti generando ricavi provvisori non distanti dalle entrate totali derivanti dal ticketing dell’edizione 2016.