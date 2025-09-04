Combat Sports – Il K-1 World Max Europe sbarca in Italia.

Annuncio teaser, a sorpresa, apparso ieri (nella foto in primo piano), sui profili social della federazione di sport da combattimento FIGHT1 (guidata dall’imprenditore milanese Carlo Di Blasi) e su quello di Oktagon (galà per eccellenza, in Italia ,quando si parla di “combat sports”). Nel visual c’è un chiaro richiamo alla cultura nipponica in un ideale ponte tra Italia e Sol Levante. Sta per tornare, dopo diversi anni di assenza, l’iconico K-1 World Max Europe, il più importante circuito internazionale di kickboxing (con la tradizione formula ad eliminazione diretta nella categoria di peso fino a 70kg). Nei prossimi giorni sarà ancora più chiaro il progetto. Per adesso si intuisce solo lo sbarco nel nostro Paese prima del ritorno in Giappone (per la fase finale). Sotto il profilo storico il K-1 World Max è stato vinto, negli anni, da campioni di specialità del calibro di Giorgio Petrosyan (per due volte, nei lontani 2009 e 2010).