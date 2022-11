Cisaria (Mkers): Bisogna saper trattare il gaming come un linguaggio in cui si riconoscono intere generazioni

Secondo i dati elaborati da Newzoo (Games Market Data), gli eSports coinvolgono circa 532 milioni di fan e si stima che entro il 2025 arriveranno a circa 650 milioni di euro. L’intero settore vale circa 1,4 miliardi di dollari, una crescita del 21% rispetto al 2021 e dovrebbe superare la cifra di 1,8 miliardi nel 2025.

Nel nostro Paese, secondo l’ultimo report Iidea, sono circa 1,6 milioni le persone che dichiarano di seguire un evento esport più volte a settimana, il 38% è donna, l’intero pubblico ha un’età media di 28 anni.

Secondo lo studio Nielsen, commissionato da IIDEA, l’impatto economico complessivo cresce del 4% rispetto lo scorso anno, sfiorando i 50 milioni complessivi. Altri studi evidenziano un ritardo dell’Italia nella crescita del settore esport di circa 6 anni rispetto ai mercati nord europei, statunitensi ed asiatici.

“Come in molti altri mercati innovativi paghiamo l’esigenza di dover sempre superare il pregiudizio, gli interessi personali, e le barriere di ingresso costruite a difesa di vecchi modelli ormai superati. Dobbiamo crescere in professionalità e dare continuità ai risultati prodotti ai brand che stanno credendo in questo settore. Nell’ultimo anno sono molte le giovani società, anche nostre concorrenti, che stanno facendo bene, approcciando finalmente non solo dal punto del “gamer appassionato” ma anche da quello della Media Company che sa trattare il “Gaming” per quello che realmente è, ovvero un linguaggio nel quale intere generazioni tendono a riconoscersi ed attraverso il quale riescono ad esprimersi in contesti social ben definiti.” – ha dichiarato su LinkedIn, Paolo Cisaria, Managing Director del progetto Mkers.

Nella giornata di domani la “Gaming House” di Mkers (con sede nel centro di Roma) verrà aperta ad un pubblico selezionato (addetti ai lavori, giornalisti, influencer, ospiti degli sponsor, ecc.) per ospitare un maxi evento (ribattezzato con il nome “GooDGame“) in co-marketing con il fashion brand Dolce & Gabbana (a partire dalle ore 18:00).