Ciclismo: Team Ineos si lega al brand fuoristrada Granadier per il Tour de France

Ad Ineos colosso della petrolchimica (in sostituzione del brand Sky) si affiancherà, in questa nuova stagione ciclistica, ‘Grenadiers’ , marchio di fuoristrada 4×4, che ha deciso di legarsi all’immagine del team dello scalatore colombiano Egan Bernal.

L’uniforme del team britannico (con sede a Manchester) impegnato nell’edizione 2020 del Tour de France (il team è presentato ieri all’Allianz Riviera di Nizza – il club di calcio OGC Nice è sponsorizzato da quest’anno proprio dal brand “Granadiers”) avrà un simbolo rosso a forma di ‘A’ maiuscola, mentre il resto della divisa sarà in blu scuro. Inoltre, il nome della squadra è stato cambiato in “Team Ineos Grenadiers“.

Dietro alla Grenadier, un fuoristrada duro e puro, ma certamente non “spartano” come stile, c’è la multinazionale della chimica Ineos. I motori sono Bmw e arriveranno a fine 2021. Ineos Automotive, divisione della realtà della chimica inglese Ineos, ha presentato un’offerta di acquisto per la fabbrica Smart di Hambach in Francia di proprietà della Mercedes-Benz per costruire il suo nuovo fuoristrada e il team di ciclismo diventerà uno spot eccezionale per far conoscere i nuovi fuoristrada.