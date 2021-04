CICLISMO: LA VUELTA DIVENTA IL PRIMO GRAND TOUR A LANCIARE IL PROPRIO CANALE TWITCH

(di Lorenzo Di Nubila) – La Vuelta, il gran tour ciclistico con sede in Spagna, ha lanciato un proprio account su La, il gran tour ciclistico con sede in, ha lanciato un proprio account su Twitch , la piattaforma di streaming online di proprietà di Amazon.

Il nuovo canale, il primo per quanto riguarda uno dei Grand Tour, è andato in diretta il 15 aprile in streaming con i presentatori di A Pie de Puerto, un popolare programma digitale di ciclismo.

Il piano di contenuti iniziale per il nuovo canale Twitch di La Vuelta è di trasmettere periodicamente il giovedì prima della prima tappa della gara di quest’anno, che è prevista per il 14 agosto. Le trasmissioni interattive analizzeranno le notizie relative alla gara con diversi ospiti durante tutto l’anno. La Liga, l’ente della lega di calcio spagnola, è andata in diretta con il proprio canale sulla piattaforma lo scorso anno e di recente ha trasmesso il derby basco tra Real Sociedad e Athletic Bilbao il 7 aprile, proprio attraverso il suo canale Twitch.

Dopo aver ottenuto quasi un milione di visualizzazioni per il derby basco, La Liga ha confermato che anche la partita tra Real Sociedad e Siviglia del 18 aprile verrà trasmessa in streaming tramite la piattaforma di proprietà di Amazon. Tale incontro sarà disponibile in Spagna attraverso i canali ufficiali di GOL, La Liga e Robert PG.