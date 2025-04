Ciclismo – Il Giro d’Italia lancia il Red Bull KM

Al Giro d’Italia 2025 ci sarà una novità pronta a lasciare il segno nella classifica generale: il “Red Bull KM“.

In 19 delle 21 tappe dell’edizione numero 108, in programma dal 9 maggio al 1° giugno, un particolare chilometro del percorso, contraddistinto dalla brandizzazione Red Bull, sarà la “porta d’accesso” all’unico traguardo volante valido per la classifica generale: i primi tre che transiteranno dal gate di uscita del chilometro otterranno abbuoni, nell’ordine, da 6, 4 e 2 secondi. Dal momento che il Red Bull KM rappresenterà l’unica fase intermedia della corsa in cui verranno attribuiti abbuoni ai fini della generale, oltre al traguardo di tappa (dove il vincitore conquista 10 secondi), il transito accenderà la bagarre nel gruppo dei corridori.

La corsa agli abbuoni sarà focale fin dalle prime tappe in Albania, quando la classifica sarà corta. Il Red Bull KM, presente in ogni frazione in linea, vivacizzerà la battaglia per il primato fino al gran finale di Roma. Pochi secondi possono cambiare tutto, come nel 1948, quando il Giro venne deciso da un margine di soli 11 secondi, e sovvertire i pronostici.

Grazie al “Red Bull KM“, di giorno in giorno le squadre in gara saranno sempre più invogliate a conquistare i preziosi abbuoni in palio. Al contempo attaccanti e gruppo avranno un motivo in più per regalare spettacolo ai tifosi nella corsa più dura del mondo. E per il gran finale a Roma, nella Città Eterna, dove il migliore solleverà il Trofeo Senza Fine, Red Bull riserverà a tutta la carovana un’incredibile sorpresa. (fonte: Red Bull)