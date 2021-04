CEO SPOTIFY, L’OFFERTA DI ACQUISTO PER L’ARSENAL E’ REALE

(di Lorenzo Di Nubila) – L’amministratore delegato di Spotify Daniel Ek ha confermato ai media britannici che la sua offerta pubblica di acquisto per i giganti del calcio inglese dell’Arsenal FC è “molto seria“. Il miliardario svedese Ek la scorsa settimana ha detto che sarebbe interessato all’acquisto del club della Premier League, di proprietà di Stan Kroenke attraverso la sua attività Kroenke Sports and Entertainment (KSE). Ma qualsiasi potenziale accordo sembra essere fallito a seguito della risposta da parte dei proprietari americani dei Gunners, che affermano di non aver ricevuto alcuna offerta.

“Negli ultimi giorni abbiamo notato la speculazione dei media riguardo a una potenziale offerta pubblica di acquisto per l’Arsenal Football Club”, si legge in una dichiarazione di KSE il 27 aprile. Rimaniamo impegnati al 100% con l’Arsenal e non venderemo alcuna quota del club”.

I tifosi hanno protestato contro Kroenke fuori dall’Emirates Stadium il 23 aprile, poiché il coinvolgimento dell’Arsenal nella fallita Super League europea ha ulteriormente ampliato il divario tra proprietari e tifosi. Nonostante KSE abbia escluso una vendita, Ek ha confermato alla CNBC di avere un’offerta convincente per il club e che si è già assicurato le finanze necessarie per sostenere le spese. “Quindi vedo in ciò solo un’incredibile opportunità per impostare una vera visione per il club per riportarlo alla sua gloria. Quindi, per rispondere alla tua domanda, sono molto serio. Sai, mi sono assicurato i fondi per questo e voglio portare quella che penso sia un’offerta molto convincente ai proprietari e spero che mi ascoltino “.

Alla domanda se la percepita mancanza di interesse di Kroenke per il club che segue lo abbia deluso, Ek ha aggiunto: “Sono un fan di questo club da 30 anni e di certo non mi aspettavo che questo sarebbe accaduto dall’oggi al domani. Ma tutto quello che posso fare è preparare quella che penso sia un’offerta molto premurosa e presentargliela, per poi sperare che mi ascoltino. Mi concentro solo sul club, mi concentro sui tifosi e mi concentro sul tentativo di riportare il club alla gloria. Questa è la cosa più importante per me e voglio che il club faccia meglio: questo è il mio interesse principale“.