Celtic Soccer Academy (CSA) ufficializza le partnership con 4 soccer club USA

(di Nicola Mandaglio) – La Celtic Soccer Academy ha annunciato, sul proprio sito ufficiale, di aver esteso le proprie partnership con 4 club statunitensi fino al 2025, con l’obiettivo di valorizzare giovani talenti, allenatori e sviluppare le infrastrutture nei prossimi 3 anni.

I quattro soccer club in questione sono: North Texas Celtic Futbol Club a Dallas (Texas), McFarland Soccer Club a Madison (Wisconsin) Kenmore Soccer Club a Buffalo (New York) e Elkhorn Athletics Association a Omaha (Nebraska).

Queste collaborazioni a lungo termine implicano la condivisione delle metodologie dei club attraverso il programma (sviluppato dalla stessa Celtic Soccer Academy) di tutoraggio per allenatori, l’accesso ai programmi di studio per allenatori, con l’opportunità sia ai giocatori, che agli allenatori, di recarsi in Scozia per sviluppare ulteriori sessioni di formazione/aggiornamento.

Carrie Langford, CEO del North Texas Celtic FC, ha dichiarato: “È stato il rapporto più stretto e meraviglioso che abbiamo avuto come organizzazione. Ogni anno abbiamo portato giocatori a Glasgow per allenarsi al Celtic FC con l’Academy e con la squadra femminile creando amicizie forti e molto strette”.

Il manager dell’International Soccer Academy del Celtic, Ray Hewitt: “Siamo felici di firmare nuovamente tutti i partner dagli Stati Uniti. È importante continuare a creare relazioni a lungo termine con i club partner per consentire a entrambe le parti della partnership di adempiere ai propri impegni nello sviluppo del gioco in tutto il mondo”.