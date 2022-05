Castore nuovo sponsor tecnico del Sevilla FC (LaLiga) fino al 2026

(di Nicola Mandaglio) – Il Sevilla FC ha ufficializzato questo martedì il suo accordo con il marchio britannico Castore, che diventerà il nuovo sponsor tecnico del club di Nervión per le prossime quattro stagioni (2022-2026).

Castore fornirà i kit da gioco e da allenamento alla prima squadra del Siviglia, al Sevilla FC Women e settore giovanile.

Il club precisa che il nuovo sponsor è un “marchio giovane in rapida e grande crescita”. Castore è diventato noto grazie a un’associazione con il Wimbledon Tennis Grand Slam e il doppio campione olimpico Andy Murray, ora azionista della società. “Questi due nuovi partner, Sevilla FC e Castore, hanno enormi somiglianze nella loro filosofia, che iniziano con una storia di miglioramento e ambizione, ma continuano con il proprio percorso alla ricerca di una crescita inarrestabile”, sottolinea il Sevilla FC nella sua nota.

I kit per la stagione 2022-23, che saranno presentati a breve, saranno ispirati dai tifosi del Siviglia e dalla città, realizzati da e per i tifosi del Siviglia. Castore è approdato nel mondo del calcio per mano dello Scottish Rangers FC nella stagione 2020-21 e attualmente veste il Newcastle United e il Wolverhampton Wanderers in Premier League. Oltre alla Liga Santander, debutterà la prossima stagione anche in altri grandi campionati internazionali.

Castore è molto presente in altri sport di massa come il rugby, la Formula Uno – sponsor del team McLaren Racing-, il tennis o il cricket.