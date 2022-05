La Bundesliga e il calcio tedesco guardano al mercato messicano

(di Nicola Mandaglio) – La Bundesliga (nella foto il logo del massimo campionato tedesco) e Sky hanno esteso la propria partnership per altre 4 stagioni (2022-2026) in Messico. Questo nuovo accordo trasmetterà Bundesliga e Bundesliga 2.

Sky Messico e Bundesliga hanno comunicato il prolungamento del contratto per altri quattro anni, in conseguenza del fatto che il pubblico messicano ha assunto maggiore importanza per il calcio tedesco.

Gli ascolti della Bundesliga in Messico sono aumentati ed è il campionato europeo di calcio che ha avuto una rapida crescita. In effetti, il territorio messicano è attualmente il terzo mercato più grande del campionato tedesco in termini di copertura nei propri canali di contenuti gestiti a livello internazionale.

L’accordo in esame attribuisce alla società televisiva satellitare i diritti esclusivi di Bundesliga, Bundesliga 2, Supercoppa tedesca e Playoff per la retrocessione in Messico, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama.

Inoltre, la Lega calcistica tedesca ha riaffermato il suo impegno a sostenere il calcio rimodellando i campi in tutto il mondo, inclusa Città del Messico, per garantire che le generazioni attuali e future di tifosi abbiano l’opportunità di praticare questo sport.