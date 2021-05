Canelo vs Saunders: DAZN lancia la collezione NFT “Face the Fearless”

(di Guido Paolo De Felice) – DAZN fa il suo esordio nel mondo dei “NFTs”*. In occasione dell’incontro di sabato 8 maggio, tra Canelo Alvarez e Billy Joe Saunders, trasmesso proprio da DAZN, la piattaforma del magnate Len Blavatnik rilascerà il suo primo set in assoluto di Token Non Fungibili.

I token della collezione “Face the Fearless” (Affronta l’Impavido) verranno messi all’asta su Open Sea, il più grande marketplace specializzato nella compravendita di NFTs. I token più pregiati della collezione saranno i pezzi unici realizzati per ogni combattente, tra i quali rendering digitali dei guanti di ciascun pugile.

I vincitori dell’asta riceveranno anche biglietti riservati per partecipare al prossimo incontro del pugile di cui avranno ottenuto il NFT, oltre a un paio di guanti autografati e un video personalizzato da Alvarez o dal promoter di boxe Eddie Hearn.

Gli NFTs di DAZN prevedono anche un aspetto di gamification. Infatti, coloro che acquisteranno gli NFTs edizione bronzo prima dell’inizio del combattimento, riceveranno un abbonamento annuale DAZN, qualora si fossero aggiudicati l’NFT che rappresenta il round in cui si concluderà il combattimento. Ne saranno messi in vendita 100 per ciascun round.

Matchroom, leader mondiale nella promozione della boxe, che rappresenta sia Alvarez che Saunders, presenterà gli NFTs in collaborazione con DAZN. I token saranno inoltre venduti su DAZNBoxing.io a partire dalle ore 13 di sabato.

L’incontro è tra i più attesi di questa prima parte di stagione e vale l’unificazione parziale del Mondiale dei pesi supermedi. Infatti Canelo detiene le cinture WBA e WBC, mentre Saunders è campione in carica WBO. Canelo, dopo aver già difeso i propri titoli contro il turco Yildirim lo scorso febbraio, è chiamato a ripetersi da favorito. Si presenta all’incontro con un record personale di 55 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. Tuttavia, non avrà vita semplice contro Saunders: il britannico è tuttora imbattuto, forte di 30 vittorie in altrettanti incontri disputati.