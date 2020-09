Calcio: si riparte sotto il controllo del CTS. Attesa per le risposte sul tema “tamponi”

Gabriele Gravina - presidente FIGC (fino a pochi mesi fa in Lega Pro).

Il presidente federale Gabriele Gravina (nella foto in primo piano) nel corso dell’ultimo CF ha informato il Consiglio circa l’interlocuzione con il Ministero della Salute, il CTS e il Ministro per lo Sport (Vincenzo Spadafora), riguardo le richieste di aggiornamento del protocollo sanitario per i campionati professionistici, auspicando, nei prossimi giorni, una risposta positiva almeno sulla parte relativa ai tamponi.

Definite anche le date della ripartenza del calcio italiano: Serie A e D ripartiranno il prossimo 20 settembre, “B” e “C” invece sette giorni dopo: il 27 settembre.

Date attività agonistica stagione sportiva 20/21 per i “Campionati Nazionali”

Il Consiglio Federali ha recepito le indicazioni delle Leghe, stabilendo l’inizio dell’attività agonistica come di seguito riportato:

Serie A – inizio 20 settembre 2020 – termine 23 maggio 2021

Coppa Italia – finale 19 maggio 2021

Serie B – inizio 26 settembre – termine 7 maggio 2021

Serie C – inizio 27 settembre – termine 25 aprile 2021

Serie D – inizio 27 settembre – termine (da definire)

Coppa Italia Serie D – inizio 20 settembre – termine (da definire)