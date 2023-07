Calcio Padova e Sporteconomy rinnovano la propria partnership per la 3° stagione consecutiva

Calcio Padova e Sporteconomy rinnovano la propria partnership per la 3a stagione sportiva consecutiva.

L’agenzia di stampa online romana resta quindi Business Media Partner dei “Biancoscudati”, dando così ulteriore visibilità a tutte le iniziative commerciali che il Calcio Padova promuoverà nel corso della stagione 2023/2024 (Serie C).

“Per il terzo anno consecutivo saremo al fianco dell’area marketing e commerciale del Calcio Padova, da sempre tra i brand più iconici del calcio tricolore, nel ruolo di Business Media Partner” dichiara Marcel Vulpis direttore responsabile dell’agenzia Sporteconomy. “Anche in questa nuova stagione daremo visibilità a tutte le iniziative marketing supportando gli sponsor dei biancoscudati nel corso del campionato. Come agenzia, dedicata da sempre al mondo dell’economia dello sport, siamo particolarmente felici di abbinare il nostro marchio a quello del club, che è considerato uno dei pilastri sportivi (e non solo) della Serie C. Il Calcio Padova, tra l’altro, in questi anni, si è contraddistinto tra le società di calcio professionistiche più attente alle attività di co-marketing (in collaborazione con le realtà partner del territorio)”.