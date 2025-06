Cage Warriors #189 a Roma: il trionfo del talento italiano

(di Valerio Vulpis) – Lo scorso 1° giugno 2025, la capitale italiana ha ospitato Cage Warriors 189, un evento importante per le MMA europee, con una card che ha visto protagonisti numerosi talenti locali accanto a nomi affermati della scena internazionale. Il pubblico romano ha potuto assistere a un totale di 17 match, molti dei quali conclusi in modo spettacolare, tra KO, sottomissioni e decisioni combattute fino all’ultimo secondo.

Main Event: Giacomo Michelis vince di misura

Nel main event, Giacomo Michelis ha ottenuto una vittoria per split decision contro Sado Ucar in un match molto equilibrato. Michelis, ormai volto noto del circuito europeo, conferma il suo stato di forma e punta ora a un’opportunità per una title shot nella divisione dei pesi leggeri.

Italia sugli scudi: vittorie per Ruggeri e Martignoni

Tra i protagonisti della serata spiccano Giuseppe Ruggeri, che ha dominato Nicolas Barna portando a casa una decisione unanime, e Matteo Martignoni (nella categoria di peso fino a 66kg), che ha vinto in modo netto contro Luca Tarabori, confermando il suo ritorno ad alti livelli.

Giuseppe Mastrogiacomo ha impressionato con un KO tecnico in appena 1:41 del primo round contro Mervan Gencer, mentre Luca Borando ha ottenuto una vittoria per KO al secondo round contro Jan Mašek, mandando il pubblico in delirio.

Altri risultati chiave

Ryan Shelley ha sconfitto Simone D’Anna con una sottomissione al secondo round, 3:22, in un match tecnico e ad alto ritmo.

ha sconfitto Simone D’Anna con una sottomissione al secondo round, 3:22, in un match tecnico e ad alto ritmo. Nicolò Solli ha fatto valere il suo grappling, sottomettendo Sulo Hilaj nel primo round (4:12).

ha fatto valere il suo grappling, sottomettendo Sulo Hilaj nel primo round (4:12). Gary Rooney ha imposto la sua esperienza su E. Di Gangi, chiudendo la pratica con una sottomissione a 4:06 del primo round.

ha imposto la sua esperienza su E. Di Gangi, chiudendo la pratica con una sottomissione a 4:06 del primo round. Fabrizio Tumminiello ha messo KO U. di Munno in appena 56 secondi del primo round, regalando uno dei finali più rapidi della serata.

courtesy photo @EMG Italy

Rivelazioni e prospetti da tenere d’occhio

La serata ha visto anche l’emergere di giovani talenti italiani come:

Alessio Ortolani , che ha sottomesso Valerio Anzà nel secondo round.

, che ha sottomesso Valerio Anzà nel secondo round. Pietro Mochetti , vincitore per sottomissione in soli 47 secondi su D. Tzeiranidis.

, vincitore per sottomissione in soli 47 secondi su D. Tzeiranidis. Emanuele Tetti, che ha ottenuto una preziosa decisione divisa contro Rodrigo Rivoin.

Bilancio della serata

Cage Warriors #189 ha confermato Roma come una delle capitali emergenti delle MMA europee. La card ha offerto un mix di veterani, prospekt e match di alto livello tecnico. In generale Cage Warriors è la più longeva organizzazione di arti marziali miste in Europa, avendo organizzato oltre 150 eventi in 14 Paesi dal suo debutto nel 2002. È stata la “casa” di alcune delle più grandi star delle MMA del passato e del presente. Ad esempio qui sono esplosi i campioni Conor McGregor (IRL) e il giovane atleta di Liverpool (UK), attualmente nella divisione dei pesi leggeri UFC (la più importante promotion MMA nel mondo), Paddy Pimblett. Sono diverse le promesse italiane che puntano a scalare la classifica per conquistare il pass di Ultimate Fighting Championship. L’organizzazione di eventi come CW Rome #189 (l’evento è stato prodotto come nelle due ultime occasioni da EMG Italy leader nel mercato del broadcasting) è sicuramente una opportunità per far crescere tanti atleti tricolori sviluppando nel contempo un intero movimento. Oltre a promuovere e organizzare eventi durante tutto l’anno, Cage Warriors investe anche nel futuro di questo sport attraverso la sua Cage Warriors Academy.