Brokereo nuovo partner ufficiale dell’Eurolega di basket

(di Guido Paolo De Felice) – La governance del principale torneo continentale di pallacanestro, l’Eurolega, ha aggiunto un altro partner al proprio portafogli di sponsorizzazioni. È stato ufficializzao, infatti, l’accordo con Brokereo, in qualità di partner ufficiale CFD (Contract For Difference), per la stagione 2021/2022.

Brokereo è un broker online, con sede a Limassol, Cipro, che consente di scambiare CFD su oltre 300 asset, tra cui coppie di valute sul Forex, CFD su criptovalute, indici, metalli preziosi, azioni e materie prime. L’accordo garantirà, inoltre, all’azienda una notevole visibilità in tutto il continente, permettendo così alla stessa di accrescere la propria brand awareness in un pubblico particolarmente appassionato e competente come quello che ruota attorno al mondo dell’Eurolega.

“Siamo molto orgogliosi di dare il benvenuto a Brokereo nella famiglia di Euroleague Basketball. Il settore del trading online ha registrato un’enorme crescita negli ultimi anni“, ha affermato Roser Queralto, Chief Business Officer di Euroleague Basketball. “Brokereo è un’azienda dinamica che ha adottato un nuovo approccio al trading online, con l’obiettivo di fornire una nuova esperienza ai propri clienti proprio così come Euroleague Basketball si è evoluta negli anni per fornire la migliore esperienza possibile a tutti i suoi appassionati“.

La strategia di marketing di Brokereo combacia perfettamente con il bacino di appassionati dell’Euroleague Basketball, in quanto si concentra in particolare sul servizio ai paesi dell’Europa occidentale. Proprio in questa parte di continente, L’EuroLeague ha goduto di una rapida crescita: ad esempio, l’interesse degli appassionati in Germania e Italia è aumentato del 39% negli ultimi due anni.

“La nostra piattaforma consiste nel mettere in gioco le capacità di ciascuno e di godere dell’esperienza nel suo insieme, il che è molto in linea con l’approccio dell’EuroLeague“, ha affermato Denys Denisov, Direttore Esecutivo di Brokereo. “Condividiamo anche la visione di costruire un brand di alto livello e un prodotto che possa diventare col tempo un punto di riferimento da seguire anche per gli altri.“