BNB sempre più decentralizzato: CZ ha meno dell’1%, il pubblico domina la supply.

Un rapporto di YZi Labs mostra che il 66% dei BNB è ora detenuto dal pubblico, segnando una maggiore decentralizzazione. Intanto la prevendita di Best Wallet ($BEST) raccoglie 16,7 milioni di dollari puntando a guidare la prossima adozione Web3.

Un recente rapporto della società di analisi blockchain YZi Labs ha rivelato un cambiamento significativo nella struttura proprietaria di Binance Coin (BNB), indicando che il token è diventato ampiamente “disperso” sulla rete.

Questa evoluzione verso una minore centralizzazione coincide con un periodo di estrema volatilità per il token e, soprattutto, con un terremoto politico scatenato dalla controversa grazia concessa al fondatore di Binance, Changpeng “CZ” Zhao, da parte del presidente Donald Trump.

La decentralizzazione di BNB: un’analisi sulla distribuzione dei token

Secondo i dati di YZi Labs, la maggioranza dell’offerta di BNB, circa il 66-67%, è ora detenuta da partecipanti pubblici. Questa ampia categoria include sia gli utenti che detengono i loro token sugli exchange (CEX), sia quelli che li conservano in portafogli in auto-custodia (self-custody). Questo dato contrasta con la percezione diffusa di un controllo centralizzato dell’asset.

Il restante 27% dell’offerta è controllato dalla BNB Foundation, che gestisce la riserva destinata al “burn” programmatico, il meccanismo deflazionistico progettato per ridurre l’offerta totale nel tempo. La tesoreria operativa di Binance, utilizzata per la gestione e la custodia, detiene solo il 4-5% dei token.

Significativamente, lo stesso Changpeng Zhao possiede personalmente meno dell’1% dell’offerta totale. YZi Labs sostiene che questa struttura distributiva dimostra la trasparenza e la maturità di BNB come asset, gestito sempre più da meccanismi on-chain aperti piuttosto che da una singola entità di controllo.

Il mercato di BNB e la crescente (ma indiretta) esposizione degli Stati Uniti

Nonostante questa crescente decentralizzazione, il prezzo di BNB ha vissuto un mese estremamente volatile. Dopo aver toccato un nuovo massimo storico sopra i 1.300 dollari nella prima metà di ottobre, il token ha subito una correzione significativa, scendendo verso la fascia di supporto di 1.050-1.100 dollari.

Sebbene BNB fatichi a riconquistare i massimi, l’esposizione al token sta crescendo in modi innovativi, specialmente negli Stati Uniti, dove l’acquisto diretto è complesso. Nuovi strumenti finanziari, come i Digital Asset Treasuries (DATs), i potenziali ETF e le recenti quotazioni su piattaforme accessibili come Robinhood e Coinbase, stanno fornendo agli investitori statunitensi un accesso indiretto all’asset. Questi veicoli permettono di acquisire esposizione a BNB utilizzando valuta fiat, senza dover interagire direttamente con la criptovaluta.

Best Wallet ($BEST): l’infrastruttura per cavalcare la prossima ondata

Mentre il mercato dibatte sulla politica e sulla decentralizzazione dei grandi asset, l’innovazione infrastrutturale per l’utente finale continua a guadagnare terreno. Best Wallet ($BEST) si sta posizionando, in questo senso, come un leader in questo spazio, progettato come un portafoglio non-custodial multi-chain (oltre 90 blockchain) che unisce una sicurezza di livello istituzionale (tecnologia MPC di Fireblocks) a un’esperienza utente ricca di funzionalità (DEX cross-chain, aggregatore di staking).

Il token $BEST, nativo della piattaforma è il cuore pulsante dell’ecosistema. Si tratta, infatti, della chiave che sblocca APY di staking potenziati (attualmente all’80%), sconti sulle commissioni di swap, diritti di governance sulla piattaforma di Best Wallet e, soprattutto, l’accesso prioritario a nuove prevendite verificate tramite la funzione “Upcoming Tokens”.

In questo senso, il token $BEST rappresenta un investimento strategico sull’infrastruttura che gestirà la prossima ondata di adozione Web3 da parte degli utenti retail. La sua prevendita ha già attirato un notevole interesse da parte degli investitori, avendo già raccolto oltre 16,7 milioni di dollari di investimenti.

Attualmente disponibile sul sito ufficiale di Best Wallet al prezzo unitario di 0,025885 dollari, il token BEST non è solo un utility token, ma un asset di investimento con un potenziale di crescita futura davvero enorme.

Recensioni fornite in maniera indipendente da un nostro partner come da accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate ad un pubblico maggiorenne.