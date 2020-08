BLU NAVY CON L’AQUILA BICEFALA IN RILIEVO LA NUOVA MAGLIA ‘AWAY’ DELLA STELLA ROSSA BELGRADO

Macron e Stella Rossa Belgrado hanno svelato la nuova maglia “Away” che il club indosserà nella prossima stagione. Una maglia che, nel rispetto della storia e della tradizione del club, presenta scelte stilistiche e tecniche che rendono il capo unico ed esclusivo. La nuova maglia “Away” è blu navy con collo a V sagomato bordato di bianco, bianchi sono anche i bordi manica in maglieria. Il backneck, è personalizzato da un’etichetta rossa con al centro lo stemma del club serbo e la scritta con il nome della squadra: ФК ЦРВЕНА ЗВЕЗДА.Caratteristica di questo kit è la grafica , embossata, raffigurante, in grande e davanti, il disegno dell’aquila bicefala con all’interno la croce serba. Nel retrocollo sono ricamate in oro le tre stelle presenti nello stemma della Stella Rossa Belgrado.Il kit si completa con gli shorts blu navy con coulisse bianche e calzettoni blu navy con bordo superiore bianco. La vestibilità è Slim Fit e inserti in micromesh consentono una perfetta traspirabilità.