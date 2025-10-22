Bitcoin pronto a un’esplosione? I dati indicano un probabile “short squeeze” di BTC, mentre Bitcoin Hyper continua a crescere in prevendita.

Bitcoin mostra segnali di possibile short squeeze mentre cresce l’attesa per i dati sull’inflazione USA e un nuovo acquisto di BTC di Michael Saylor. Intanto, gli “smart money” puntano su Bitcoin Hyper ($HYPER), la soluzione Layer-2 che promette di rivoluzionare l’ecosistema BTC.

Dopo aver subito una forte pressione di vendita che ha scosso la fiducia degli investitori, Bitcoin (BTC) sembra ora prepararsi per un potenziale “short squeeze”, ovvero un rapido aumento del prezzo causato dalla chiusura forzata delle posizioni short (ribassiste).

Gli analisti di mercato stanno tornando a mostrare un cauto ottimismo, in attesa dei dati sull’inflazione statunitense (IPC) di settembre, la cui pubblicazione è prevista insolitamente per venerdì nonostante lo shutdown governativo. Aggiunge ulteriore benzina sul fuoco la speculazione su un nuovo, imminente acquisto massiccio di BTC da parte di Michael Saylor, un segnale che potrebbe rafforzare ulteriormente il sentiment rialzista.

Lo short squeeze di Bitcoin è in preparazione?

I dati provenienti dalle piattaforme di analisi dei derivati, come Coinglass, indicano una significativa concentrazione di liquidità (ordini pendenti e stop loss) al di sopra degli attuali livelli di prezzo di Bitcoin.

Poiché i mercati tendono a muoversi verso le aree di maggiore liquidità per “catturarla”, questa configurazione suggerisce che il prossimo movimento direzionale per BTC potrebbe essere al rialzo. Uno short squeeze si verifica quando un aumento del prezzo costringe i trader short a chiudere le loro posizioni acquistando l’asset, spingendo il prezzo ulteriormente verso l’alto in un circolo vizioso.

A rafforzare questa tesi contribuisce anche l’analisi del Coinbase Premium, un indicatore che misura la differenza di prezzo di Bitcoin sull’exchange Coinbase (prevalentemente statunitense) rispetto ad altri exchange globali. L’analista Ted Pillows ha evidenziato un recente aumento di questo premio, un segnale che storicamente indica una domanda istituzionale e retail più forte negli Stati Uniti.

Se questo trend dovesse continuare, potrebbe fornire la spinta necessaria per innescare il rally. Inoltre, alcuni esperti ipotizzano che la liquidità possa iniziare a spostarsi dall’oro, dopo il suo recente rally record, verso Bitcoin, come suggerito da segnali di minimo sul rapporto BTC/Oro.

L’anomalia dei dati sull’inflazione (IPC) e l’attesa per la Fed

Un elemento insolito che sta alimentando la speculazione è la decisione del Dipartimento del Lavoro statunitense di pubblicare i dati sull’inflazione (IPC) di settembre questo venerdì, nonostante lo shutdown governativo in corso. Si tratta dell’unico rapporto economico che verrà rilasciato fino alla conclusione dello shutdown.

Questa anomalia, unita alla vicinanza della riunione della Federal Reserve (prevista per il 29 ottobre), sta portando molti a ipotizzare che i dati sull’inflazione possano rivelarsi più “morbidi” del previsto (quindi rialzisti per gli asset a rischio).

Un dato inferiore alle attese rafforzerebbe infatti le argomentazioni a favore di ulteriori tagli dei tassi di interesse da parte della Fed, una mossa che il mercato sta già scontando con una probabilità del 99% per un taglio di 25 punti base questo mese. Un contesto di tassi in calo è generalmente favorevole a Bitcoin.

Michael Saylor si prepara a un nuovo, massiccio acquisto di BTC

Oltre a ciò, Michael Saylor, fondatore di Strategy e uno dei più grandi “hodler” corporate di Bitcoin, ha lasciato intendere sui social media che un altro importante acquisto di BTC da parte della sua azienda potrebbe essere imminente. La società di Saylor detiene attualmente circa 820.000 BTC, per un valore di circa 69 miliardi di dollari, accumulati a un prezzo medio di 64.000 dollari.

Un grafico condiviso da Saylor, che segna i suoi acquisti passati con punti arancioni, suggerisce che una nuova operazione potrebbe avvenire in questi giorni. Gli acquisti di Saylor, spesso effettuati in momenti di incertezza del mercato, sono visti da molti come un forte segnale di fiducia a lungo termine e potrebbero contribuire a rafforzare ulteriormente il sentiment rialzista.

Bitcoin Hyper ($HYPER): la scommessa degli “smart money” sull’evoluzione di Bitcoin

In un mercato incerto, mentre molti investitori si concentrano sul prezzo di Bitcoin, quelli più lungimiranti – i detentori dei cosiddetti capitali “smart money” – guardano già al futuro del suo ecosistema.

In questo momento il progetto emergenteBitcoin Hyper ($HYPER) è diventato il catalizzatore di queste scommesse strategiche. Non è un caso che la sua prevendita abbia già superato i 24,3 milioni di dollari raccolti finora, con significative acquisizioni da parte di “balene” crypto che hanno investito anche decine di migliaia di dollari in un colpo solo.

Questi grandi investitori vedono in $HYPER più di un semplice token: riconoscono il potenziale della crypto nativa di una innovativa soluzione Layer-2 di Bitcoin che, sfruttando l’architettura veloce della Solana Virtual Machine (SVM), può finalmente sbloccare la DeFi e le dApp su Bitcoin, risolvendone i limiti storici di scalabilità.

Il prezzo attuale unitario dei token $HYPER è pari a 0,013145 dollari, ma questa cifra è destinata a salire a breve, come previsto dalle prossime fasi della ICO.

Le prospettive di crescita di Bitcoin Hyper sono sostenute dal suo ruolo strategico come estensione funzionale di Bitcoin. Offrendo velocità, scalabilità e compatibilità con applicazioni DeFi, $HYPER è considerato dagli analisti un token particolarmente promettente, con un potenziale di crescita molto elevato che potrebbe farlo diventare un asset chiave nel prossimo ciclo rialzista crypto.

