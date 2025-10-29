Bitcoin, Ethereum e XRP: previsioni di prezzo per questa settimana.

Bitcoin, Ethereum e XRP sono in fase di consolidamento in vista di movimenti chiave, mentre cresce l’attenzione su Bitcoin Hyper ($HYPER), il Layer-2 che promette di rivoluzionare la rete BTC integrando velocità, DeFi e dApp in un’unica infrastruttura scalabile.

I mercati finanziari globali, inclusi quelli delle criptovalute, sono in attesa della decisione sui tassi di interesse della Federal Reserve statunitense, che verrà annunciata mercoledì 29 ottobre 2025, al termine della riunione di due giorni del FOMC (Federal Open Market Committee).

Le aspettative sono quasi unanimi: si prevede un taglio dei tassi di 25 punti base, che porterebbe l’intervallo obiettivo al 3,75%-4,00%, sulla scia di un’inflazione in calo e di un rallentamento della crescita economica. Sebbene il taglio sia ampiamente scontato, l’attenzione si concentrerà sulle parole del presidente Jerome Powell, alla ricerca di indizi sulla traiettoria futura della politica monetaria, un fattore che potrebbe scatenare una significativa volatilità sugli asset a rischio come Bitcoin, Ethereum e XRP.

Bitcoin (BTC) alla prova del FOMC: tra consolidamento e potenziali breakout

Bitcoin (BTC) si presenta all’appuntamento con la Fed in una fase di consolidamento, oscillando nell’intervallo tra 113.000 e 115.000 dollari. L’esito della riunione potrebbe innescare due scenari opposti:

Scenario ribassista (Tono “hawkish”): Se la Fed dovesse mostrarsi più aggressiva del previsto, magari segnalando una pausa nei tagli o mantenendo i tassi invariati più a lungo, Bitcoin potrebbe subire una correzione a breve termine . Il primo supporto si troverebbe intorno ai 104.000 dollari , con il rischio di un ritracciamento più profondo verso la zona dei 92.000 dollari .

Se la Fed dovesse mostrarsi più aggressiva del previsto, magari segnalando una pausa nei tagli o mantenendo i tassi invariati più a lungo, Bitcoin potrebbe subire una . Il primo supporto si troverebbe intorno ai , con il rischio di un ritracciamento più profondo verso la zona dei . Scenario rialzista (Tono “dovish”): Un chiaro segnale di politica monetaria accomodante, in linea o superiore alle attese, potrebbe invece innescare una nuova spinta rialzista, con un primo obiettivo verso i 120.000 dollari e potenzialmente oltre.

Gli analisti stanno monitorando anche due possibili percorsi a brevissimo termine legati a un gap sui future del CME: Bitcoin potrebbe prima salire leggermente per poi scendere a colmare il gap dopo l’annuncio, oppure scendere a colmare il gap prima della riunione per poi invertire al rialzo. Con una probabilità del taglio dei tassi percepita quasi al 100%, molti vedono qualsiasi potenziale calo come un’opportunità di “buy the dip”.

Ethereum (ETH) in attesa: range trading prima della scossa della Fed

Ethereum (ETH), seguendo l’andamento cauto di Bitcoin, rimane anch’esso in una fase di range trading, consolidando intorno alla zona dei 4.100-4.200 dollari. Lo slancio è limitato, in attesa di maggiore chiarezza sul fronte macroeconomico. Le reazioni potenziali all’annuncio della Fed sono simili a quelle di Bitcoin:

Scenario Rialzista: Un tono accomodante da parte di Powell potrebbe spingere ETH verso la resistenza nella zona dei 4.800-5.000 dollari .

Un tono accomodante da parte di Powell potrebbe spingere ETH verso la resistenza nella zona dei . Scenario Ribassista: Una posizione più aggressiva della Fed potrebbe innescare un ritracciamento verso il supporto nell’area dei 3.700-3.800 dollari, dove potrebbe riemergere l’interesse degli acquirenti.

È altamente probabile un aumento della volatilità durante l’annuncio ufficiale e la successiva conferenza stampa di Powell.

XRP in laterale: il destino legato alla reazione di Bitcoin

XRP continua a muoversi lateralmente, mostrando una bassa volatilità in attesa della decisione della Fed. Il suo destino a breve termine appare strettamente legato alla reazione di Bitcoin post-FOMC.

Se BTC dovesse rimbalzare con forza dai livelli di supporto attuali, XRP potrebbe trovare lo slancio per attaccare le sue prossime resistenze. Al contrario, una correzione più ampia del mercato, guidata da un Bitcoin debole, spingerebbe probabilmente XRP a testare nuovamente i suoi supporti a breve termine.

Bitcoin Hyper ($HYPER): costruire il futuro scalabile di Bitcoin mentre il mercato attende

Il dilemma di Bitcoin è noto: sicurezza massima, ma velocità e costi limitanti. Bitcoin Hyper ($HYPER) si propone come la soluzione definitiva, un Layer-2 che combina il meglio dei due mondi. Come? Implementando la Solana Virtual Machine (SVM) per garantire transazioni fulminee e costi irrisori, e utilizzando ZK proofs per ancorare il tutto alla sicurezza della rete Bitcoin.

Questa promessa di sbloccare finalmente la DeFi e le dApp su BTC ha convinto gli investitori, che hanno già contribuito all’attuale prevendita del token HYPER con oltre 25 milioni di dollari di investimenti.

L’opportunità di entrare nella ICO al prezzo unitario speciale di 0,013185 sta per scadere, con un aumento di prezzo imminente previsto dalla roadmap della prevendita. Si tratta di una corsa contro il tempo per partecipare in anticipo a quella che potrebbe essere la chiave per l’evoluzione funzionale di Bitcoin.

