Banco Azzoaglio main sponsor del Genoa CFC nel match contro il Napoli

Banco Azzoaglio sarà il “first jersey sponsor” che comparirà sulle maglie dei giocatori del Genoa nella partita di domani sera (a partire dalle ore 19:30) con il Napoli calcio.

La banca privata, indipendente, è stata fondata nel 1879, ai tempi della migrazione degli abitanti di Ceva verso la California. Negli anni ha esteso poi il proprio raggio di azione dal Piemonte alla Liguria, per diventare un player sempre più importante nel settore e presente in diverse città. Sempre sulla maglia (prodotta da Kappa/BasicNet) appare il second sponsor “Zentiva” e il retro sponsor “Leaseplan”.