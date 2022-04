Ascolti al top per la Formula 1 su Sky Sport e TV8

Ieri, domenica 24 aprile, il GP del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, live dalle 15 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in chiaro su TV8, è stato visto da 5 milioni 98 mila spettatori medi, con il 32% di share e 8 milioni 742 mila spettatori unici.

Il picco di spettatori è stato di 5 milioni 425 mila alle 15.40, mentre il picco di share è stato del 33,9% alle 15.49.

Il GP del Made in Italy e dell’Emilia Romagna è stato il programma della domenica pomeriggio più visto in tv.

Nel dettaglio, la gara su Sky Sport è stata seguita da 1 milione 506 mila spettatori medi, con il 9,6% di share, mentre su TV8 da 3 milioni 592 mila spettatori medi, con il 22,8% di share.

Da segnalare anche gli ascolti della Sprint Race di sabato 23 aprile che ha raccolto complessivamente su Sky Sport e TV8 più di 2 milioni di spettatori medi, con il 17% di share.

Il weekend di Imola 2022 su Skysport.it ha registrato un incremento del 74% di utenti unici rispetto al GP di Imola del 2021, in aumento anche le video views (+14%) e le page views (+201%). Ottimo riscontro anche per il liveblog (qualifiche, Sprint Race, gara) che ha raccolto ben 983 mila click totali nei tre giorni e oltre 1 milione di page views. Le video views totali di F1 nella settimana sono state 788 mila. Il miglior contenuto per visite è stato il liveblog della Sprint Race con 424 mila click.

Anche per i canali social di Sky Sport è stata una domenica super: il GP di Imola è stato l’evento televisivo più rilevante sui Social in Italia con 1 milione 800 mila interazioni su Facebook, Instagram, Twitter e Youtube (+50% rispetto alla scorsa edizione di Imola) – Source: Social Content Ratings/Talkwalker.

Ben 200 mila click dai social al sito web di Sky nella settimana di gara, un dato superiore del 25% rispetto a Imola dello scorso anno. Le interazioni totali hanno raggiunto i 2 milioni (+93% vs Imola 2021), mentre le video views sono state 2,8 milioni (+90% rispetto all’edizione dello scorso anno).