ANGI lancia l’Innovation Challenge, premio su Sport e Innovazione

ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, è lieta di annunciare l’istituzione del Premio “Sport Innovation Challenge” un riconoscimento per il manager che più di altri si è contraddistinto nello scenario economico del Paese durante la fase di lockdown per il Covid-19 nell’accelerare il processo di innovazione e cambiamento della propria Organizzazione.

Il riconoscimento, al netto dell’emergenza Covid-19, sarà consegnato a Roma in una manifestazione ad hoc tra il periodo di settembre-ottobre presso una delle sedi dei partner dell’Associazione.

A presiedere il comitato di valutazione, sia i membri del comitato scientifico ANGI che il consiglio di presidenza, presieduto dal Presidente ANGI Gabriele Ferrieri (nella foto sotto).

ANGI dimostra in questo modo il suo forte interesse per la progettualità nel settore dello “Sport Innovation & Changing Management“ e lo fa istituendo il riconoscimento dello “Sport Innovation Challenge” al fine di premiare le personalità che maggiormente si contraddistinguono in questo campo.