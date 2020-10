ALFA ROMEO E SAUBER MOTORSPORT ANCORA INSIEME NEL CAMPIONATO DEL MONDO DI FORMULA UNO 2021

(di Daniele Caroleo) – Alfa Romeo e Sauber Motorsport, società di ingegneria automobilistica svizzera, saranno ancora insieme anche in occasione del Campionato del Mondo di Formula Uno 2021. La collaborazione tra i due importanti brand nel campo automobilistico, ha avuto inizio nel 2018, con l’ingresso di Alfa Romeo nel team Sauber come title sponsor.

Nella stagione 2019, infatti, a seguito di questa partnership, Sauber Motorsport ha ribattezzato il proprio team di Formula1 in “Alfa Romeo Racing Orlen”, dopo aver gestito la scuderia con la propria denominazione dal 1993 al 2018. Per celebrare nel migliore dei modi questo rinnovo di collaborazione, l’azienda italiana, in occasione del prossimo Gran Premio di Imola, mostrerà una livrea esclusiva nella vettura da corsa C39.

La nuova livrea, disegnata dal Centro Stile, la divisione aziendale dell’Alfa Romeo che si occupa della progettazione dei modelli di auto prodotte dalla casa del Biscione, mostrerà la bandiera italiana in un lampo rettilineo posto sulla sezione superiore del cofano motore e sulla piastra terminale dell’ala posteriore. Inoltre, sempre sul cofano motore, ma in posizione di rilievo, comparirà anche il logo esclusivo per il 110° anniversario dell’Alfa Romeo. Il logo sarà affiancato dalla scritta “Welcome back, Imola”, per sottolineare l’importanza di un circuito storico come quello emiliano, teatro di numerose vittorie per il marchio Alfa Romeo.