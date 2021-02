Al via il progetto del Master di 1° livello in Marketing e Management dello Sport – Università studi di Roma Tor Vergata

Ad aprile 2021 avrà inizio la XX edizione del Master di I° livello in Marketing e Management dello Sport (a.a. 2020-2021) della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.

“Lo sport può contribuire a cambiare il mondo e l’individuo. Noi alleniamo le performance del valore umano”: è questo lo spirito con cui ogni anno ci dedichiamo quotidianamente a formare ed affinare le skills dei nostri allievi. Nato nel 2001 come inedito programma formativo per rispondere alle esigenze manageriali delle organizzazioni sportive, negli anni il Master in Marketing e Management dello Sport si è posto come precursore ed incubatore delle continue innovazioni della Sport Industry. Ad oggi sono centinaia gli studenti ed i professionisti a livello europeo che hanno risposto prontamente alle esigenze del mercato del lavoro in seguito al nostro percorso.

La ventesima edizione del Master MM Sport si prefigge di fornire strumenti di utilizzo per sviluppare al meglio tutte le opportunità di business del settore: saranno affrontate tematiche trasversali in ambito sportivo, tra cui gli aspetti economico-gestionali e giuridici, in specie di marketing e comunicazione con riferimento agli sviluppi tecnologici dell’industria sportiva internazionale.

Il Master in Marketing e Management dello Sport ha la durata complessiva di un anno accademico. L’attività formativa prevede 60 CFU, pari a 1.500 ore di attività didattica ripartite tra i seguenti ambiti di ricerca: management, progettazione e gestione degli impianti, marketing e sponsorizzazioni, eventi ed heritage, aziendalizzazione delle organizzazioni, comunicazione e media, internazionalizzazione e ICT, strategie e organizzazione, pianificazione e controllo. Prima di effettuare la prova finale è previsto uno stage di 3 mesi o un project work.

Sono numerose le organizzazioni che negli anni hanno collaborato con il “Master MM Sport”, e che continuano a partecipare: Sport e Salute (già CONI Servizi), AC Milan, AS Roma, SS Lazio, FC Internazionale, Juventus FC, Federazione Ciclistica Italiana, Federazione Italiana Giuoco Calcio, Federazione Italiana di Atletica Leggera, Federazione Italiana Nuoto, Federazione Italiana Rugby, Federazione Italiana Triathlon, Media Partners, NBC, Infront, Publitalia, Sporteconomy e molte altre.

I nostri allievi nei precedenti anni accademici sono stati coinvolti per stage, project work o placement da: Sport e Salute (già CONI Servizi), Amsterdam Arena, A.S. Roma, S.S. Lazio, U.S. Città di Palermo, U.S. Lecce, F.C. Messina, A.C.I., Federazione Italiana Giuoco Calcio, Federazione Motociclistica Italiana, Federazione Italiana Rugby, Federazione Italiana Nuoto, Federazione Ciclistica Italiana, Federazione Italiana Tennis, Federazione Italiana Pallavolo, L.I.R.E., NBC per le Olimpiadi Invernali di Torino 2006, Network Events (progetto torcia olimpica), Media Partners, Publitalia, Sporteconomy.it, AON, Lotto Sportswear, Sporting Club Due Ponti, Campionati Europei di Pallavolo di Roma 2005, Campionati Mondiali di Nuoto 2009, Virtus Roma Pallacanestro, Censis Servizi, Comune di Roma, Decathlon, GSport, Lega Pro Calcio ed altre.

La XX edizione partirà il 19 aprile 2021 (Giornata Inaugurale) e scadenza immatricolazioni. L’ultima data di selezione prevista è il 18 marzo 2021 (ore 10.00, online su Skype).

Per partecipare ai colloqui preliminari di selezione è necessario effettuare la preiscrizione sul sito “egesport.net” entro la data del 15 marzo 2021

La partenza del Master avverrà in modalità e-learning (Microsoft Teams). Tale modalità verrà mantenuta fino a quando sarà reso necessario dal contesto Covid–19 per poi trasformarsi in fisica o parzialmente blended. Sono previste delle borse di studio INPS a totale copertura delle fee di iscrizione sia per profili Junior che per Executive, i cui requisiti sono consultabili collegandosi alla pagina INPS dedicata.