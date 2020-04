AIC SU PROPOSTA LEGA (TAGLIO STIPENDI): “VERGOGNOSA ED IRRICEVIBILE”

(di Sejon Veshaj) – “E’ una proposta vergognosa e irricevibile”. Così viene definita da parte dell’AIC (Associazione Italiana Calciatori) la proposta recapitata questo pomeriggio dalla Lega Serie A, che attraverso una nota ufficiale, dichiarava di aver trovato l’intesa con i presidenti delle venti società di A sul taglio degli stipendi per i calciatori.

L’intervento prevedeva una riduzione di 1/3 della retribuzione totale annua lorda in caso di mancata ripresa dell’attività, e di 1/6 nel caso di regolare svolgimento del campionato.

Umberto Calcagno, vicepresidente dell’Assocalciatori boccia senza mezzi termini le linee guida della Lega Serie A: È chiara l’indicazione che si vuol far pagare solo ai calciatori gli eventuali danni della crisi. L’unica parte rilevante del comunicato della Lega è l’inciso con cui si dice che le squadre dovranno negoziare le modifiche contrattuali con i singoli giocatori”.

Nei giorni scorsi il presidente dell’AIC Damiano Tommasi (nella foto in primo piano) si era detto fiducioso riguardo alla ripresa del campionato, ponendo come data limite per la fine della stagione il 3 agosto. La priorità per l’ex giocatore della Roma e della Nazionale è sempre rimasta quella di tutelare le fasce di giocatori più esposti a questa crisi economica, dalla serie B alle serie inferiori, non ricorrendo ad alcun taglio di stipendio.