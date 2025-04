AGCOM lancia la consultazione pubblica sul gioco pubblico a pagamento. Al centro del dibattito le linee-guida sulla comunicazione adv.

Avvio della consultazione pubblica sulle proposte di modifica alle linee-guida sulla comunicazione pubblicitaria nell’ambito del gioco pubblico a pagamento. Si tratta del punto otto all’ordine del giorno del Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) previsto per domani, mercoledì 30 aprile 2025 alle ore 11:00.

In caso di approvazione seguirà una fase di concertazione in cui i portatori di interesse potranno esprimere le proprie osservazioni. Fra i punti più importanti da affrontare la questione delle pubblicità indirette inserite in campagne informative, il tema degli influencer e le comunicazioni sul gioco responsabile.

Ricordiamo che nel mese di marzo il Decreto Dignità è stato attenzionato anche dalla commissione Cultura e sport del Senato che ha approvato la risoluzione di FdI sulla riforma del calcio.

Con tale misura la Commissione impegna il Governo a valutare la modifica del divieto di pubblicità del gioco previsto nel Decreto Dignità “considerato che: nella relazione conclusiva dell’attività svolta dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico, approvata all’unanimità nella seduta del 13 settembre 2022, si è evidenziato come, nonostante la normativa vigente, ci sia stato un aumento, soprattutto online, del gioco di azzardo anche nelle fasce dei minori e un aumento del gioco illegale nel settore delle scommesse; la misura ha ampiamente disatteso le aspettative del legislatore non risultando affatto efficace al contenimento dei fenomeni di ludopatia a fronte, invece, di una riduzione delle entrate per le società sportive che ha penalizzato il sistema calcio italiano rispetto al contesto europeo”. La notizia è riportata dal portale specializzato Agimeg.