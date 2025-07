Africa mercato in crescita per il betting

Le scommesse sportive sul calcio si confermano il settore principale del mercato del gioco in Africa. Lo conferma uno studio statistico di Geo Poll che ha intervistato oltre 4mila scommettitori provenienti da vari Paesi del continente: il 60% ha dichiarato di scommettere attivamente sul calcio, con concentrazioni particolarmente alte in nazioni come Nigeria, Ghana, Sudafrica, Uganda, Kenya e Tanzania. Come spiega Sbc News, il gioco svolge un ruolo molto importante nello sviluppo del calcio africano, supportando campionati e squadre attraverso le sponsorizzazioni. Allo stesso tempo, il mondo del pallone funziona come piattaforma di marketing per i principali operatori attivi in Africa e alcuni calciatori, o ex calciatori, sono ingaggiati come testimonial dei siti di betting. (fonte: Agipronews)