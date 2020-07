Adidas svela la prima maglia della Juventus per la stagione 2020/21

adidas ha svelato la prima divisa ufficiale della Juventus per la stagione 2020/21. La nuova maglia presenta un’estetica classica con un refresh moderno ispirato al mondo dell’arte contemporanea.

Sinonimo dell’identità del club, la maglia vede la ricomparsa delle iconiche strisce bianche e nere, seguendo il design celebrato nelle recenti stagioni. Mentre definiva l’approccio alla stagione 2020/21, adidas ha pensato ad un refresh delle strisce che hanno rappresentato per tanto tempo l’unione tra tifosi e giocatori, passato e presente.

Il colore oro è presente in tutta la divisa, aggiungendo eleganza all’iconico bianco-nero, in particolare nelle stripes, nel logo del club e nei dettagli dello sponsor. Lo stesso logo del club in questa stagione ha visto un’evoluzione, un simbolo iconico a cui è stata data una svolta innovativa, mantenendo lo spirito tradizionale della squadra.

La nuova maglia sarà indossata in campo per la prima volta sabato 1° agosto, in occasione dell’ultima partita di campionato Juventus-Roma e sarà disponibile all’acquisto sullo shop online di adidas (https://www.adidas.com/football), allo Juventus Store e online store, negli shop online e in selezionati negozi adidas, rivenditori e fashion store a partire dal 30 luglio.