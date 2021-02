Acronis estende la partnership con il team di F1 Williams Racing

Acronis, leader globale nella protezione informatica, e Williams Racing hanno annunciato oggi il rinnovo della loro partnership tecnologica, estendendo le aree di cooperazione e guidando l’adozione della premiata tecnologia di protezione informatica nell’intera infrastruttura IT di Williams Racing.

Come parte della partnership ufficiale per la protezione informatica, Williams Racing continuerà a utilizzare Acronis Cyber Protect nella sua infrastruttura IT. L’innovativa soluzione, utilizzata dai team sportivi d’élite di tutto il mondo, integra un backup veloce e affidabile, un antivirus e un anti-malware potenziati dall’AI e una gestione completa degli endpoint, il tutto gestito da un’unica interfaccia. L’approccio unico alla protezione cibernetica elimina la complessità e rende semplice per i team gestire e monitorare i carichi di lavoro, i dati, le applicazioni e i sistemi di un’intera rete.

“Acronis Cyber Protection comprende tutte le aree di protezione del carico di lavoro, semplifica la gestione dei dati e previene i cyberattacchi. È un ambiente in costante evoluzione. Avere un partner tecnologico la cui tecnologia soddisfa le esigenze moderne e guida il mercato è fondamentale per il nostro team per riconquistare un vantaggio competitivo”, ha dichiarato Graeme Hackland, Williams Racing Chief Information Officer.

Durante lo scorso anno, più di 15 nuove squadre hanno collaborato con Acronis, spingendo il numero totale di squadre sportive nel portafoglio Acronis #CyberFit Sports a oltre 50. San Diego Padres, Washington Football Team, Atlético de Madrid, Internazionale Milano, AS Roma, TOYOTA GAZOO Racing, Roborace, Airspeeder, e molte altre squadre hanno scelto Acronis per proteggere il loro vantaggio.

“La tecnologia Acronis è progettata per affrontare le sfide di sicurezza, accessibilità, privacy, autenticità e protezione (SAPAS) delle organizzazioni moderne – ai più alti livelli del business e dello sport competitivo. Questa metodologia di progettazione garantisce il più alto livello di protezione informatica per tutti i carichi di lavoro, i dati, le applicazioni e i sistemi, mantenendo i dati liberi da manomissioni e facilmente accessibili per operazioni quotidiane senza problemi. I dati sono fondamentali in Formula Uno e siamo orgogliosi di far parte del viaggio di Williams Racing”, ha dichiarato Jan-Jaap Jager, Acronis Chief Operating Officer.