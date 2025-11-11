Accordo raggiunto tra Atlético de Madrid (LaLiga) e il fondo Apollo Sports Capital (ASC). Sarà il principale azionista del club iberico.

(di Valerio Vulpis) – L’Atlético de Madrid ha raggiunto un accordo storico con Apollo Sports Capital (ASC), un fondo di investimento globale nel settore sportivo, che diventerà il principale azionista del club. Questo accordo segna una nuova fase per la squadra, rafforzando la sua posizione economica e sportiva con una solida partnership a lungo termine.

Apollo Sports Capital, una divisione di Apollo Global Management (NYSE: APO), entrerà in scena come azionista di maggioranza, ma Miguel Ángel Gil e Enrique Cerezo, attuali leader del club, continueranno a mantenere il controllo operativo, rispettivamente come CEO e presidente. La loro leadership, che ha portato l’Atlético a consolidarsi come uno dei club di maggior successo e di più alto profilo in Europa negli ultimi 20 anni, rimarrà quindi una pietra angolare del progetto.

L’accordo prevede che Apollo Sports Capital investa non solo per rafforzare la competitività sportiva del club, ma anche per sostenere progetti infrastrutturali ambiziosi. Uno degli investimenti principali riguarderà lo sviluppo della Ciudad del Deporte, un nuovo centro sportivo e di intrattenimento situato accanto allo Stadio Metropolitano di Madrid. L’idea è quella di creare una destinazione globale per lo sport, la cultura, l’intrattenimento e l’attività comunitaria, una vera e propria città dello sport che attrarrà visitatori da tutto il mondo. Questo progetto è destinato a essere un punto di riferimento per la capitale spagnola, e l’esperienza di Apollo nel settore sportivo e dell’intrattenimento sarà fondamentale per realizzarlo.

Il CEO dell’Atlético, Miguel Ángel Gil, ha espresso grande entusiasmo per l’ingresso di Apollo nel club, sottolineando che l’investimento contribuirà a garantire la continuità e il rafforzamento delle tradizioni del club, pur sostenendo la crescita e l’evoluzione futura. Ha anche ricordato il supporto cruciale ricevuto da parte di Wanda Group, Quantum Pacific e Ares Management, partner storici che hanno sostenuto l’Atlético in momenti decisivi della sua storia recente.

Dal canto suo, Robert Givone, partner di Apollo e co-gestore di ASC, ha sottolineato l’onore per il fondo di poter investire in uno dei club più prestigiosi d’Europa, come l’Atlético de Madrid, e ha ribadito che l’investimento rispetterà pienamente la storia e le tradizioni del club. Givone ha inoltre aggiunto che la Ciudad del Deporte è una delle iniziative che potrà portare enormi benefici non solo al club, ma anche all’economia locale di Madrid, generando nuove opportunità di lavoro e di sviluppo.

L’accordo con Apollo, che prevede il completamento della transazione nel primo trimestre del 2026, rappresenta un passo fondamentale verso un futuro ancora più ambizioso per l’Atlético de Madrid. La società, insieme ad Atlético de San Luis e Atlético Ottawa, sarà così maggiormente controllata da Apollo Sports Capital, con Miguel Ángel Gil, Enrique Cerezo, Quantum Pacific Group e i fondi gestiti da Ares Management che resteranno come azionisti minoritari. Sebbene i dettagli finanziari dell’accordo non siano stati resi pubblici, l’investimento è destinato a rafforzare ulteriormente la posizione dell’Atlético nel panorama calcistico internazionale.