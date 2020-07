AC Milan parte integrante del processo di contrasto al razzismo e antisemitismo nel calcio

Martedì 14 luglio si è tenuto un panel digitale dedicato alla lotta al razzismo e all’antisemitismo nel calcio, organizzato da B’nai B’rith International (BBI)*. In rappresentanza del Milan ha parlato Martino Roghi, CSR Manager rossonero, che ha illustrato le iniziative e le attività organizzate dal club lombardo: in particolare le attività della stagione 2019/2020: la campagna di awareness lanciata a settembre 2019 e il workshop organizzato da Milan insieme a FIGC e ad altri club di Serie A.

L’’obiettivo di queste iniziative è creare un piano concreto per combattere efficacemente i comportamenti discriminatori nel mondo del calcio.

“Per quanto riguarda questi problemi, è necessario che il calcio italiano progredisca e noi abbiamo deciso di avere un ruolo di leadership in questo processo” – ha dichiarato Roghi (AC Milan) durante il suo intervento in videoconferenza.