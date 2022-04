AC Milan nel mirino di InvestCorp. Valutazione in area 1,1 miliardi di euro, due diligence sui conti già avviate

MILAN, ITALY - MARCH 01: General view of the inside of the "Authority Lounge" before the Coppa Italia Semi Final 1st Leg match between AC Milan and FC Internazionale at Stadio Giuseppe Meazza on March 01, 2022 in Milan, Italy. (Photo by AC Milan/AC Milan via Getty Images)

Secondo l’Equipe, Bloomberg e Reuters sarebbero già in fase avanzata le trattative per la cessione del gruppo AC Milan da parte di Investcorp, fondo arabo con sede in Bahrain. Un’operazione stimata in oltre 1,1 miliardi di euro, con le due diligente sui conti già avviate negli ultimi mesi. Una valutazione importante anche sulla scorta della cessione del 55% delle quote della DEA, la holding che detiene l’86% dell’Atalanta calcio, per oltre 400 milioni di euro ad una cordata americana guidata da Stephen Pagliuca.

Il brand rossonero (tornato quest’anno a superare i 300 milioni di euro di “valore della produzione”), pertanto, dopo un quadriennio di gestione con l’hedge fund americano Elliott (di proprietà del magnate Paul Singer), potrebbe nuovamente cambiare di mano ed entrare in orbita mediorientale.

Investcorp è collegato a filo doppio al fondo emiratino Mubadala. Gestisce investimenti per 40 miliardi di dollari e punta a superare il tetto dei 100. E’ presente in 13 diversi mercati internazionali (tra Stati Uniti, Europa e Asia, con particolare attenzione all’India). Nato nel 1982 dopo 40 anni ha scelto di uscire dalla Borsa del Bahrein proprio per accelerare i propri progetti di sviluppo e crescita internazionale. In Italia ha acquisito i brand Gucci, Riva e Dainese.