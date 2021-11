4 Meeting Nazionale: Commercialisti a confronto sulla “Crisi d’impresa delle società sportive”

“La Crisi d’impresa delle società sportive dilettantistiche” è il titolo del 4° Meeting Nazionale che si svolgerà il prossimo giovedì 25 novembre, alle ore 16:30. L’incontro è organizzato dai Commercialisti Azienda Sport che hanno scelto la suggestiva location di Villa Cappugi a Pistoia per ospitare avvocati e commercialisti che si confronteranno al fine di analizzare la normativa di cui al D.Legs. n.14/2019 e alla Legge n. 147/2021, per quanto attiene alla diretta applicazione della stessa alle società sportive.

Secondo Antonio Sanges (coordinatore del progetto Commercialisti Azienda Sport), l’evento ha quale obiettivo principale lo studio dell’attuale crisi finanziaria determinata da Covid-19 e l’analisi della sfavorevole congiuntura economica che ne è derivata e ha colpito le società sportive. Il momento di scambio professionale e di approfondimento è finalizzato a individuare gli elementi per costruire, per tali società, specifiche “misure di alert” che possano essere idonee a intercettare fattori sintomatici di rischio, allo scopo di prevenire ed evitare la crisi aziendale o ridurre la portata degli effetti per le società sportive e per i propri dirigenti.

Le tematiche di cui si disquisirà in terra toscana e che saranno oggetto di analisi e di approfondimento risultano essere le seguenti: adeguato assetto organizzativo e contabile, gestione delle società sportive con attività economica, fallibilità delle società sportive, responsabilità degli amministratori e dirigenti sportivi.

Al termine del Meeting, si tratterà un “case study” dal titolo “ASD e composizione della crisi da sovraindebitamento”.

Parteciperanno al 4° Meeting dei Commercialisti Azienda Sport: Francesco Ciribi (Delegato AICAS Toscana), Cristiano Anzilorti, Andra Bonechi (Commercialisti in Pistoia), Valerio Ingenito, Antonio Opromolla, Antonio Sanges (commercialisti in Salerno), Luca Magni , Ettore Nesi (avvocati in Pistoia), Alberto Rigotto (commercialista in Udine e manager Udinese calcio), Nadir Plasenzotti (avvocato in Udine).

Il 4° Meeting Nazionale AICAS (Associazione Italiana Commercialisti Azienda Sport) anche per quest’edizione è patrocinato dalle testate economico finanziarie: Odp Servizi, Fiscal Focus, Sporteconomy e Sport Business Management.