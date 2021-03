WOMEN’S SUPER LEAGUE ANNUNCIA ACCORDO RECORD CON SKY E BBC

(di Lorenzo Di Nubila) – La 8 milioni di sterline e sarà il più grande e ricco accordo di trasmissione di qualsiasi campionato di calcio femminile professionistico al mondo. La “FA” (la Federcalcio inglese) ha dichiarato di aver raggiunto un accordo storico con BBC e Sky Sports per i diritti di trasmissione della Women’s Super League. L’accordo, che durerà tre anni a partire dalla stagione 2021/2022, avrà un valore di circae sarà il più grande e ricco accordo di trasmissione di qualsiasi campionato di calcio femminile professionistico al mondo.

Una parte del denaro sarà destinata per investimenti centrali, come ad esempio la crescita e lo sviluppo dell’arbitraggio, mentre il resto sarà diviso tra i club con il 75% del WSL e il 25% del campionato. Infine, una parte del denaro sarà basata sul merito.

Sky Sports mostrerà fino a 44 partite dal vivo nei suoi canali Sky Sports Main Event, Sky Sports Football e Sky Sports Premier League con alcune partite mostrate simultaneamente anche su Sky One e Sky Sports Mix. Sky mostrerà due partite per round e la BBC ne mostrerà una, con le altre 75 partite in onda su FA Player.

La BBC si è impegnata a mettere 18 delle loro 22 partite su BBC One e BBC Two. Sia Sky Sports che la BBC hanno i diritti per i diritti di evidenziazione online e anche i club potranno utilizzare clip e momenti salienti in-game.