Vulpis: “Ogni tre anni un presidente di club di Serie C passa la mano…”

Marcel Vulpis, ex vicepresidente della Serie C (nella foto in primo piano) sotto la presidenza Ghirelli, tornato tre anni a fare il giornalista, ha commentato a 100 Sport (network tv privato tarantino), durante la trasmissione condotta da Dario Gallitelli, la situazione della terza serie professionistica tricolore: “Non è normale che, ogni tre anni, un presidente di Serie C lasci e passi la mano. Questo indica un palese e persistente problema di sostenibilità economica. Si possono attuare tutte le strategie di risparmio possibili, ma senza aumentare i ricavi, prima o poi si collassa. I diritti televisivi della Serie C non superano gli 80.000 euro (in media): cosa può fare un club con questa cifra? Nulla. Se le leghe non aumentano drasticamente i contributi ai club, non se ne esce. Le sponsorizzazioni delle leghe devono essere interamente destinate ai club, soprattutto in Serie C”.