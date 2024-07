Vulpis: “Al fianco dell’Enna Calcio (Serie D) per valorizzare il club a 360 gradi”

Presentato nella rinnovata sala stampa dello stadio “Generale Gaeta” (impianto casalingo dell’Enna Calcio – neo promosso in Serie D) Marcel Vulpis (nella foto in primo piano).

“Ho deciso di sposare il progetto dell’Enna calcio, neo promossa quest’anno in Serie D (girone “I”) per la serietà del progetto stesso, illustratomi in queste ultime settimane dall’AD Fabio Montesano e dal presidente Luigi Stompo. C’è una forte attenzione al territorio, alla comunità ennese e chiaramente al progetto sportivo. Da oggi mi occuperò come Chief Growth Officer (CGO) dello sviluppo del brand Enna a tutto tondo. Un ruolo manageriale che si trova in pochissimi club e comunque tutti appartenenti alla fascia alta della Serie A. Sarà un lavoro a 360 gradi che toccherà tutti i settori dell’impresa calcio Enna. Affronteremo tantissime società siciliane, anche blasonate, e sempre a livello di blasone affronteremo la Reggina. Sarà un piacere ritrovare a livello di “campo” tanti amici di Reggio Calabria, come ad esempio l’assessore allo sport Gianni Latella, con cui negli ultimi anni ho collaborato come Lega Ciclismo per la valorizzazione del prodotto Giro della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Il calcio è aggregazione e amicizia poi è chiaro che sul rettangolo di gioco ciascuna delle due realtà porterà avanti le proprie strategie”.

L’AD Fabio Montesano ha aperto l’incontro presentando Vulpis, sottolineando quanto sia stato importante “il ruolo avuto dagli amici Antonio Sanges e Antonio Opromolla e quanto ci sia stata questa volontà di fare un ulteriore step di crescita della nostra società per l’esperienza di Vulpis. È un colpo di mercato, fuori dal campo, che ci permetterà di allargare ancor di più gli orizzonti dell’Enna”.

Conclusioni affidate al presidente Luigi Stompo: “Abbiamo fatto un lungo percorso di crescita da quando ci siamo insediati e continuiamo a farlo. Quello di oggi è un altro momento fondamentale per la storia della nostra società e a breve sistemeremo in sinergia con il Comune anche le criticità dello stadio e faremo partire la campagna abbonamenti”.