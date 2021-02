UAE e Israele uniti anche nello sport: Al Ain FC e il Maccabi Haifa giocheranno due amichevoli

(Cristian Lanzanova) L’Al-Ain Football Club e il Maccabi Haifa israeliano giocheranno due amichevoli, le prime da quando i due paesi hanno normalizzato le relazioni l’anno scorso.

L’annuncio dei due club è arrivato durante la loro firma virtuale dal vivo di un protocollo d’intesa, alla presenza di Mohamed Thaaloob Al Derei, Presidente del Consiglio di Al Ain Club Investment Company e Yaqoub Shahar, Presidente del Maccabi Haifa Club insieme ai dirigenti di entrambe le parti.

“L’accordo consoliderà la politica di costruzione di ponti e cooperazione tra i due principali club in vari campi, tra cui marketing, cooperazione tecnica, investimenti, attività commerciali, media e sport per incarnare i valori di coesistenza pacifica, tolleranza, fratellanza umana “, ha detto Thaaloob. “Mi congratulo con tutte le parti interessate per questa storica partnership. E colgo questa opportunità per riaffermare il nostro impegno nei confronti dei principi della nostra religione moderata e per continuare a perseguire l’approccio della nostra leadership”, ha aggiunto, sottolineando il ruolo chiave giocato dallo sport nel promuovere la tolleranza e la pace tra tutti i popoli del mondo.

In base all’accordo, i due club hanno deciso di organizzare due amichevoli, la prima ospitata ad Al-Ain nello stadio Hazza Bin Zayed e la seconda ad Haifa in una data ancora non specificata.

“Sono lieto di assistere a questo momento importante nella storia del calcio israeliano ed emiratino, e per lo sport in generale”, ha detto Yaqoub Shahar, presidente del Maccabi Haifa Club. “Ho sempre creduto che fosse possibile sviluppare relazioni amichevoli attraverso lo sport. Questo memorandum d’intesa crea un rapporto che includerà collaborazioni sia dal lato sportivo che da quello commerciale”.

Nel dicembre dello scorso anno, le federazioni calcistiche degli Emirati e di Israele hanno firmato un accordo di cooperazione, il primo tra le due nazioni, destinato a promuovere legami sportivi più stretti.