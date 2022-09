Torna su Sky l’UEFA Champions League 2022/23

Fischio di inizio su Sky per la UEFA Champions League 2022/2023, con 121 partite in diretta su un totale di 137 incontri complessivi a stagione, e quattro squadre italiane al via nella fase a gironi: Milan, Inter, Napoli e Juventus.

Tra martedì 6 e mercoledì 7 settembre, la prima giornata della massima competizione europea sarà live su Sky Sport e in streaming su NOW, con la possibilità di seguire 15 partite del primo turno, anche in contemporanea grazie a Diretta Gol.

Martedì alle 21 le prime italiane a scendere in campo saranno il Milan, in trasferta contro il Salisburgo (Sky Sport 253 e in streaming su NOW) e la Juventus, sempre in trasferta, con il Paris Saint Germain (Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW). Mercoledì, sempre alle 21, sarà la volta di Inter-Bayern Monaco (Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW) e Napoli-Liverpool: il match sarà visibile senza uscire da Sky Q, attraverso l’App Prime Video di Amazon, per i clienti Sky con decoder Sky Q e abbonati al servizio Amazon Prime.

Tornano anche gli approfondimenti pre e post partita di Champions League Show: In studio Anna Billò con il suo top team di ospiti, per introdurre e commentare le partite della prima giornata. All’esordio Giorgio Chiellini, novità e special guest di Sky Sport, che martedì sarà in collegamento da Los Angeles per condividere per la prima volta con il pubblico di Sky Sport la sua esperienza e la sua visione del calcio. Live dagli USA anche Alex Del Piero (martedì), mentre in studio confermati Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò ed Esteban Cambiasso (mercoledì). Spazi news affidati a Mario Giunta.