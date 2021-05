Tonucci & Partners con l’Istituto per il Credito Sportivo nel project finance del nuovo stadio dell’Azzurra Volley San Casciano

Tonucci & Partners ha assistito l’Istituto per il Credito Sportivo – ente di diritto pubblico leader nell’esercizio del credito a sostegno dell’impiantistica sportiva – nell’ambito di un’operazione di project finance per la concessione, da parte del medesimo ente, di una linea di credito in favore di Fast S.r.l. – società di progetto costituita ai sensi del Codice degli Appalti – destinata al finanziamento di parte dei costi di realizzazione di un palazzetto dello sport a beneficio di Azzurra Volley San Casciano S.S.D. a R.L., club di pallavolo femminile di Serie A1.

Lo studio ha curato la redazione e negoziazione dei relativi documenti di finanziamento – inclusa la documentazione di garanzia – con le controparti, con un team composto dagli equity partner Nicola Spadafora, Piergiorgio Sposato e Piergiuseppe Venturella, dal salary partner Francesco Marchini, dal senior associate Francesco Bianchi e dall’associate Luca Pietrantuono.

in primo piano la foto di Piergiuseppe Venturella (a sinistra), Nicola Spadafora (al centro) e Piergiorgio Sposato (a destra)