Technogym si espande in Medio Oriente. Contratto di 5 anni del valore globale di 50 milioni di dollari

“Dal punto di vista del business, questa partnership significa molto per noi e consentirà di consolidare e rafforzare ulteriormente la leadership di Technogym in un’area in rapida crescita come il Medio Oriente, sia in termini di equipment sia in termini di tecnologie digitali”, ha dichiarato Nerio Alessandri, presidente e fondatore di Technogym.

MENA” (acronimo di “Medio Oriente e Nord Africa”). Fitness Time è una società di proprietà di Leejam Sports Company , la più grande realtà specializzata in wellness dell’area geografica identificata con la sigla “” ().

Con oltre 2600 dipendenti e 138 facilities in Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti, Fitness Time è la catena di wellness centres più grande e tecnologicamente avanzata del Medio Oriente